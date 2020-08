Após chegar de última hora para substituir Sergio Pérez, que testou positivo para Covid-19, Nico Hulkenberg não conseguirá participar daquela que seria sua volta à Fórmula 1. A Racing Point do alemão teve problema na saída dos boxes e a equipe não conseguiu fazer reparar a tempo.

No sábado, o alemão arriscou tentar fazer seu melhor tempo do Q2 com pneus médios e acabou ficando de fora do Q3, obtendo a 13ª posição do grid. A fonte do problema é na parte hidráulica do carro da Racing Point. Com isso, o grid foi composto apenas de 19 carros.