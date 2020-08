Desde o início da temporada 2020 da Fórmula 1, o piloto da Red Bull Alex Albon tem sido alvo de diversas críticas, principalmente por não conseguir acompanhar o ritmo de Max Verstappen. Apesar da equipe sempre ter se colocado ao lado do tailandês, defendendo que ele precisa de tempo, o engenheiro chefe da Red Bull admitiu que é preciso um esforço do time para dar um carro melhor a Albon.

Neste final de semana, no GP da Grã-Bretanha, Albon recebeu um novo engenheiro, Simon Rennie, que já trabalhou com pilotos como Daniel Ricciardo e Mark Webber.

Porém, uma batida pesada na sexta atrapalhou o progresso de Albon no final de semana, perdendo também tempo na manhã de sábado com problemas na unidade de potência. Na classificação, terminou apenas em 12º, enquanto Verstappen foi terceiro.

Paul Monaghan, engenheiro chefe da Red Bull, acredita que Albon terá uma performance melhor se a equipe lhe der um equipamento melhor.

"É comum ver aqui que, quando o vento aumenta, o carro fica mais difícil de controlar", disse. "E acho que é justo dizer que, se você olhar para o ritmo da sexta, é desapontante para Alex e os demais que ele não tenha chegado ao Q3. Certamente ele é capaz e o carro é capaz, só precisamos resolver os problemas para que ele possa fazer isso".

"Acho que é uma questão de entender como pilotar aqui em termos de lidar com a curva de baixa no primeiro setor e outra de baixa no final do último setor, além das outras demandas, que exigem características diferentes do carro".

"Se pudermos dar a Alex um carro com balanço melhor, aí sabemos que ele conseguirá passar para o Q3 sem problemas. Então acho que o desafio é maior para nós do que para ele, para ser brutalmente honesto".

Monaghan reconheceu que o tempo de pista perdido atrapalhou o progresso de Albon no final de semana.

"Bater no muro não ajuda na confiança de ninguém. Os rapazes fizeram um ótimo trabalho de reconstrução e aí tivemos que lidar com outro problema pela manhã".

"Conseguimos colocá-lo na pista para algumas voltas, o que é melhor que nenhuma antes da classificação, e, em termos de tempo, o ganho foi alto".

Já Albon não se vê em uma situação ruim, lutando contra o carro.

"Não vejo isso como lutando. Sinto que tive uma primeira corrida forte. Na segunda fui quarto e na terceira terminei em quinto. Então se isso é lutar, eu estaria me preocupando com outras coisas".

"Eu estou feliz com as primeiras corridas, mas nem sempre as coisas aconteceram como eu queria. E, para ser honesto, não estou preocupado. Foi apenas uma classificação difícil para mim e estou focado em tentar ficar mais confortável com o carro, extraindo a melhor performance dele".

