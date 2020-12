“Impaciente”, Aitken revela que ligou para Williams para saber de vaga na equipe

O teste positivo para Covid-19 de Lewis Hamilton acabou mexendo em mais de um assento no atual grid da Fórmula 1 para o GP de Sakhir no fim de semana. George Russell, que faz parte do programa da Mercedes foi recrutado para o lugar do heptacampeão mundial e a vaga dele na Williams foi direcionada pelo anglo-coreano Jack Aitken.

A ciranda descrita acima parece simples agora, mas Aitken revelou os momentos de tensão até ter seu nome confirmado pelo time, que o proporcionou a experiência de guiar um F1 no primeiro treino livre do GP da Estíria, na Áustria.

“Minha impaciência era tamanha que liguei para a equipe e perguntei: ‘o que está acontecendo?’ E isso foi na terça-feira. À tarde, eles me disseram que estavam avaliando a situação, e que entrariam em contato comigo.”

“Então fiquei sentado por várias horas e disse, vamos lá. Aquilo durou a noite e pela manhã na quarta-feira, a confirmação veio e foi anunciada meia hora depois ou algo assim. Tudo aconteceu muito rapidamente.”

“Estou feliz agora que tudo está resolvido, posso apenas me concentrar em fazer meu trabalho. Estou muito animado.”

Estreando na única equipe que não pontuou no campeonato, Aitken quer contar com a sorte e um pouco de caos na corrida.

“Quero começar o mais rápido possível. Acho que o objetivo da equipe não mudou. Queremos tentar entrar na luta com os carros de meio de grid e, com sorte, se houver um pouco de caos, alguns pontos. Todos nós vamos lutar por isso, como sempre.“

