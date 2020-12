A quinta-feira da Fórmula 1 no Bahrein não foi marcada apenas pelas coletivas dos pilotos para o GP de Sakhir. O paddock acompanhou também a volta de Romain Grosjean, apenas quatro dias depois de seu grave acidente sofrido no local. Em seu primeiro dia de volta à F1 após a alta do hospital, o piloto francês reencontrou seus companheiros na Haas e a equipe médica que o socorreu assim que saiu do carro.

O francês recebeu alta do Hospital das Forças de Defesa do Bahrein na quarta-feira, mas segue em tratamento por conta das queimaduras nas mãos. Em coletiva com veículos de imprensa francesa, Grosjean afirmou que o lado esquerdo de seu corpo foi o que mais sofreu com a batida, mas que, na perna, possui apenas uma leve torção no tornozelo.

Já a mão esquerda é o que mais preocupa o piloto em sua busca para retornar ao grid na próxima semana para o GP de Abu Dhabi, sua última corrida na Fórmula 1.

Mas, nesta quinta, seu foco principal foi de voltar ao circuito principalmente para agradecer os fiscais e a equipe médica da FIA que o ajudou a escapar com vida do acidente.

Aos fiscais, Grosjean entregou uma réplica de seu capacete em agradecimento. A Haas também agradeceu à coragem de Joby Mathew e Thaer Ali Taher.

Já na garagem da equipe, o clima foi de muita emoção, especialmente quando Grosjean viu pela primeira vez desde domingo seu engenheiro de corrida, Dominc Haines.

Veja imagens de Grosjean no paddock do Bahrein nesta quinta (03):

Romain Grosjean, Haas F1 returns to the paddock after his crash with his hand in a bandage 1 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash 2 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash 3 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 meets the marshals and medical staff including Doctor Ian Roberts, medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix 4 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 meets the marshals and medical staff including Doctor Ian Roberts, medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix 5 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 meets the marshals and medical staff including Doctor Ian Roberts, medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix 6 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Robert and medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix 7 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Robert and medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix 8 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Robert and medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix 9 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Robert and medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix 10 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Robert and medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix 11 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Robert and medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix 12 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Robert and medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix 13 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 meets Michael Masi, Race Director 14 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Roberts, medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix 15 / 15 Foto de: LAT Images

