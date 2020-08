Depois de dois resultados muito distintos da Ferrari no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, com Charles Leclerc no pódio após o problema de Valtteri Bottas e Sebastian Vettel sofrendo para se manter em décimo, a imprensa italiana repercutiu a situação da equipe, elogiando a performance do monegasco, mas ponderando que a performance do alemão é mais próxima da realidade.

O La Reppublica disse que Leclerc se aproveitou de um "final atrevido", após uma classificação inesperada. Sobre Vettel, a publicação disse que o décimo lugar é o fim de uma semana cheio de problemas.

"Para Sebastian Vettel, décimo lugar. O alemão fecham um final de semana cheio de problemas com um ponto, após resistir ao ataque final de Bottas, que voltou à pista após um furo. Entre um momento e outro, tem que aproveitar a sorte".

Já a Gazzetta dello Sport colocou Leclerc como a "certeza da Ferrari", que enfrenta um momento difícil e afirmou que o monegasco virou a página após o GP da Estíria.

"Leclerc é a certeza da Ferrari, a nota feliz da equipe. O inesperado terceiro lugar chegou por ter um piloto como Charles Leclerc na equipe. Charles, no entanto, é a garantia de que o resultado será aproveitado. É tudo o que a equipe pode fazer.

"Sebastian Vettel sofreu todo o final de semana, entre problemas técnicos, configuração e motivação. Leclerc, teve determinação e personalidade. O piloto virou a página depois do acidente no GP da Estíria".

"O pódio é uma injeção de confiança em um momento técnico difícil, confirmado pelo décimo lugar de Sebastian Vettel, que terminou na zona de pontos graças aos problemas da Ferrari".

O Corriere dello Sport chamou o pódio de Leclerc de "milagroso" após uma corrida excelente em um final de semana "obscuro" para a Ferrari, com Vettel em um final de semana "muito difícil". Já o La Stampa considerou o pódio do monegasco um prêmio por sua perseverança.

O Il Giornale foi mais crítico com Vettel, afirmando que o momento do alemão na prova foi a ultrapassagem sofrida em cima de Pierre Gasly na segunda metade da prova, enquanto elogiou a performance de Leclerc com uma Ferrari sem condições de lutar contra a Mercedes e a Red Bull.

"O golpe de Bottas empurrou a Ferrari ao pódio. Leclerc tirou o melhor de uma Ferrari que nunca teria condições de lutar contra a Mercedes, nem com a Red Bull. Charles tentou no começo, mas foi difícil se brigar com Max. Logo o piloto da Ferrari não tinha como fazer nada para se aproximar da Red Bull".

"Por outro lado, a corrida de Vettel foi bem mais complicada. Teve um bom momento só, no final, quando conseguiu manter o décimo lugar apesar do ataque de Bottas. Mas a imagem de sua prova veio na volta 38, quando não resistiu aos ataques de Gasly na AlphaTauri. Essa é a Ferrari hoje".

"Apesar do quarto lugar na classificação, decididamente inesperado, esse último lugar no pódio é uma panaceia para o moral da equipe de Maranello, mas a realidade é diferente e Binotto sabe que o resultado não reflete o que vemos na pista".

