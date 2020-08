Enquanto Charles Leclerc terminou o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 com seu segundo pódio na temporada 2020, Sebastian Vettel sofreu em Silverstone para terminar em 10º, tendo que segurar Valtteri Bottas na volta final.

Refletindo sobre o GP, Vettel disse que nunca se sentiu confortável no carro no final de semana. Além disso, sua inabilidade de ter o rtimo próximo de seus rivais sugere que algo de novo apareceu.

"O carro estava muito difícil de pilotar", disse. "Eu sofri muito para encontrar meu ritmo e não sei porque. Precisamos olhar bem. Mas, certamente, vocês sabem que eu sofri por muitas voltas, do início ao fim. A conta não bate".

"Não foi uma corrida estressante. Mas eu não tive chances de melhorar. As pessoas ao meu redor estavam mais rápidas. Eu fui ultrapassado diversas vezes. Era muito difícil me manter na pista".

"Fisicamente não foi uma corrida difícil porque eu nunca consegui atacar com o carro. Ele não me permitia fazer isso. Agora temos que olhar muito bem para descobrir a razão a tempo de irmos melhor na próxima semana".

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, admitiu que é necessário e prioritário entender o problema no carro de Vettel na semana que separa os GPs em Silverstone.

"Se você olhar para nossa corrida, Vettel teve dificuldades. No seu carro, precisamos fazer muito mais. Ele perdeu tempo na sexta, o que não ajudou. Mas ele nunca teve confiança com o carro no final de semana, então temos muitos dados para analisar, entender e solucionar".

"Enquanto vamos olhar eventualmente para os dados de Charles, buscando otimizar o carro, temos muito o que fazer com Sebastian".

