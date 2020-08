Charles Leclerc teve um GP da Grã-Bretanha da Fórmula 1 sólido, mas o pódio acabou caindo em seu colo nas últimas voltas após o problema com o pneu de Valtteri Bottas. Mas o monegasco celebrou o resultado inesperado.

Na entrevista após a corrida, Leclerc disse que gerenciou bem seus pneus e aproveitou as oportunidades do dia, mas afirmou que o carro não está nas condições esperadas.

"Logo que eu ouvi que Valtteri teve problema com os pneus, eu reduzi bastante, mas aí Carlos teve problemas e Lewis também um pouco depois. Então tivemos sorte, mas além disso, acho que fizemos o melhor que poderíamos hoje".

"Estou muito feliz com o modo como gerenciei o pneu do começo da prova até o fim. Estou muito feliz com o balanço do carro. O potencial e a performance do carro não está onde gostaríamos, mas hoje aproveitamos todas as oportunidades que apareceram e, no final, estou muito feliz".

Sobre a mudança de compostos de pneus para a próxima semana, ele acredita que seja necessário repensar a estratégia.

"Não sei o motivo [para os problemas de pneus], se foram peças na pista ou o que, mas acho que Lewis teve problemas em um lugar diferente de Valtteri, então sim, acho que uma revisão é provável. Mas, não posso dizer. Provavelmente a Pirelli irá investigar o que aconteceu".

PÓDIO: Hamilton vence com três rodas em GP da Grã-Bretanha maluco

PODCAST: Bastidores do futuro do GP do Brasil e os ambientes de F1 favoritos de Reginaldo Leme