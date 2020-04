Na semana passada, o tricampeão da Fórmula 1 Nelson Piquet se juntou à onda de lives no Instagram feitas durante o período de isolamento social. Direto de sua casa, em Brasília, Piquet conversou com a jornalista Mariana Becker, onde compartilhou histórias e opiniões sobre o mundo do automobilismo.

No final da transmissão, Mariana fez um "ping pong" com Piquet, termo usado no jornalismo quando são feitas perguntas e respostas curtas, pedindo a opinião do tricampeão sobre pessoas com as quais ele havia convivido em seus anos nas pistas.

Em alguns casos, Piquet realmente foi breve. Quando perguntado sobre Nigel Mansell: "Idiota". Flavio Briatore? "Bandido". Niki Lauda? "Esse foi meu professor". Mas, com o avançar da lista, foi falando um pouco mais sobre cada nome e compartilhando histórias.

Perguntado sobre o ex-diretor de provas da F1, Charlie Whiting, respondeu: "Um bom companheiro. Ele foi uma peça importante na minha vida". Sobre Andrea de Cesaris, disse: "Cara, esse era um menino valente, mas louco".

Quando questinado sobre Eliseo Salazar, Piquet falou sobre os bastidores do soco que deu no chileno, no GP da Alemanha de 1982. "Coitado, foi uma briga boa", disse. "Eu acertei com a mão no capacete dele".

GALERIA: Relembre todos os carros utilizados por Nelson Piquet em sua carreira na F1

Galeria Lista 1978 - Ensign N177 1 / 20 Foto de: LAT Images 1978 - McLaren M23 (BS Fabrications) 2 / 20 Foto de: LAT Images 1978-79 - Brabham BT46 3 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1979 - Brabham BT48 4 / 20 Foto de: LAT Images 1979-80 - Brabham BT49 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981 - Brabham BT49C 6 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT50 7 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT49D 8 / 20 Foto de: LAT Images 1983 - Brabham BT52 9 / 20 Foto de: BMW AG 1983 - Brabham BT52B 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984 - Brabham BT53 11 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1985 - Brabham BT54 12 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 1986 - Williams FW11 13 / 20 Foto de: LAT Images 1987 - Williams FW11B 14 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988 - Lotus 100T 15 / 20 Foto de: LAT Images 1989 - Lotus 101 16 / 20 Foto de: LAT Images 1990 - Benetton B189B 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990 - Benetton B190 18 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1991 - Benetton B190B 19 / 20 Foto de: Ercole Colombo 1991 - Benetton B191 20 / 20 Foto de: LAT Images

"Eu estava liderando uma corrida na Alemanha em 1982, correndo com motor turbo. Eu dei uma volta em cima dele. Passei, freei e ele bateu na minha traseira. Mas agora vou contar o mais interessante. Dez anos depois, eu fui em um jantar da BMW e eles me falaram: 'olha, isso foi a melhor coisa que aconteceu com a BMW. Segundo os caras, o motor não aguentava mais duas voltas. Ia explodir".

Em seguida, Piquet ainda deu sua opinião sobre qual piloto seria melhor: Hamilton ou Schumacher. "Os dois são fantásticos", disse. "Schumacher foi da minha época. Ele começou quando eu estava no fim da minha carreira. Eu acho que, na minha época, o Schumacher talvez guiaria melhor que o Hamilton".

"Eu acho que o Hamilton, naqueles carros de antigamente, sem direção hidráulica, pesados, ele sofreria. Ele é meio franzino. Eu sofri muito no inicio. E olha que eu era atleta, jogava tênis, mas não era fácil guiar aqueles carros. Hoje em dia eles têm direção hidráulica".

Nelsão, Nelsinho, Pedro e cia: o clã Piquet nas pistas e fora delas

Galeria Lista Nelsinho e Nelsão 1 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsinho e Nelson 2 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Nelsinho 3 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 4 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 5 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 6 / 30 Foto de: Divulgacao Julia e Pedro Piquet 7 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Pedro 8 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 9 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 10 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsinho e Pedro 11 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 12 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Pedro quando pequeno 13 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 14 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Pedro 15 / 30 Foto de: Divulgacao Nelson e Pedro 16 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro, Nelsinho e Rodrigo Piquet 17 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro, Nelsinho, Pietro Fittipaldi e Enzo Fittipaldi 18 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 19 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelsinho em premiação 20 / 30 Foto de: Divulgacao Os homens da Família Piquet 21 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 22 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsinho e Pedro 23 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro e Nelson 24 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsinho e Pedro 25 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 26 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro quando pequeno e Nelson 27 / 30 Foto de: Divulgacao Pedro na Brabham do bi de Nelson na F1 28 / 30 Foto de: Divulgacao Família Piquet 29 / 30 Foto de: Divulgacao Nelsão e Nelsinho 30 / 30 Foto de: Divulgacao

