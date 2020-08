Lendário narrador de F1 diz que Hamilton já é melhor que Schumacher e Senna

O lendário narrador de Fórmula 1 Murray Walker, 96, foi mais um dos apreciadores de Lewis Hamilton no último domingo (02), quando o piloto inglês levou seu carro à vitória em Silverstone com apenas três rodas na última volta. O incrível feito do hexacampeão mundial empolgou Walker, que afirmou que Hamilton logo deve se tornar o melhor de todos os tempos na categoria.

“O Fangio apanhou bastante, (assim como) Jim Clark, Jackie Stewart, eu poderia ir adiante, mas qual é realmente melhor eu não sei”, disse Walker no podcast In The Fastlane. “Eu costumava dizer Fangio. Acho que terei que dizer Lewis Hamilton muito em breve”, completou.

Walker também destacou os números de Hamilton, que já é recordista de pole positions, com 91. O piloto inglês está a cinco vitórias de ultrapassar os triunfos de Michael Schumacher e pode também igualar os títulos do alemão (7) caso seja o campeão em 2020.

“Ele ainda tem pelo menos três anos (de carreira) se não se machucar, ou sair da Mercedes por alguma razão, ou decidir parar”, disse Walker. “Nesse caso, ele tem pelo menos mais três campeonatos pela frente, então, estatisticamente, ele se tornará o maior.”

Além disso, o ex-narrador foi controverso ao afirmar que Hamilton já é melhor que Schumacher e Ayrton Senna, pilotos que sempre aparecem na frente das discussões sobre o melhor da história da F1. “Ambos, Schumacher e Senna, adotaram em vários momentos de suas carreiras táticas de condução altamente discutíveis”, comentou.

“Como Schumacher parando deliberadamente em Mônaco para impedir [Fernando Alonso] de conseguir a pole position, como Schumacher colidindo com Jacques Villeneuve em Jerez em 1997, como Senna com [Alain] Prost em 1990 no Japão”.

“Lewis Hamilton nunca foi nada disso. Ele sempre pilotou muito limpo”, afirmou Walker. “Ele é um piloto extremamente legal, com talento gigantesco e acho que nunca vimos alguém como ele antes”.

Inclusive, Walker acredita que o feito de Hamilton no GP da Grã-Bretanha, realizado no país natal do piloto e que o levou à sétima vitória em casa, é um dos “mais emocionantes de todos os tempos”.

“Lewis chegando em casa à vitória e, de repente, parece que ele está chegando em casa para lugar nenhum”, disse Walker.

Hamilton corre em casa novamente neste final de semana, em Silverstone. O circuito inglês receberá GP de Aniversário de 70 anos da F1 neste domingo (02) e a cobertura completa da etapa pode ser conferida aqui no Motorsport.com.

