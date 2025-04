Com sua terceira vitória na temporada 2025 da Fórmula 1, o piloto da McLaren Oscar Piastri assumiu a liderança do campeonato pela primeira vez. Mas o que seu histórico até agora na temporada de 2025 realmente diz sobre suas chances de título?

As estatísticas da Fórmula 1 fornecem uma resposta clara: quando um piloto venceu pelo menos três dos cinco primeiros GPs de uma temporada de corrida, ele foi campeão no mesmo ano em 85% dos casos. Portanto, os números favorecem Piastri na disputa pelo título.

Se ele conseguir ganhar o título geral, fará o mesmo que os três alemães campeões de Fórmula 1, por exemplo: Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Nico Rosberg ganharam títulos depois de vencer três ou mais das cinco primeiras corridas no início da temporada.

Aliás, Schumacher conseguiu isso em seis de seus sete títulos: 1994 e 1995 na Benetton, com quatro e três vitórias, respectivamente, bem como 2000, 2001, 2002 e 2004 pela Ferrari, embora só tenha vencido todas as cinco corridas iniciais no ano de sua sétima vitória na F1. Além de Schumacher, apenas Nigel Mansell conseguiu esse feito em 75 anos de história da Fórmula 1 - em seu ano de título, 1992, pela Williams.

O fato de um piloto ter sido tão bem-sucedido no início da temporada quanto Piastri em 2025 aconteceu em 40 temporadas até agora, ou seja, em pouco mais da metade de todos os anos da Fórmula 1 - pela primeira vez em 1952, quando Alberto Ascari venceu três de cinco corridas pela Ferrari e se tornou campeão mundial, e mais recentemente em 2024, quando Max Verstappen também conquistou o título mundial após quatro vitórias em cinco GPs.

Seis pilotos não conseguiram vencer o campeonato mundial

É claro que também há contraexemplos - seis no total desde 1952 - de pilotos que começaram uma temporada de Fórmula 1 de forma dominante, mas não conseguiram se tornar campeões no final (e é uma lista recheada de campeões): Jim Clark (1964), Emerson Fittipaldi (1973), Niki Lauda (1976), Alain Prost (1988), Ayrton Senna (1989), Lewis Hamilton (2021).

Clark foi o primeiro piloto de F1 a não ganhar o título depois de um início de temporada tão bom: terminou apenas em terceiro lugar na classificação geral no final do ano - ninguém que tenha vencido pelo menos três das cinco corridas no início jamais ficou em uma posição inferior.

Isso significa que todos os outros primeiros vencedores múltiplos se saíram melhor: eles terminaram em segundo lugar no campeonato e, por pouco, não conquistaram o título.

Niki Lauda, por exemplo, provavelmente teria conquistado seu segundo título de campeão com facilidade em 1976 se não tivesse se ferido gravemente em um acidente no GP da Alemanha em Nurburgring.

No entanto, as temporadas de 1989 e 2021 terminaram de forma controversa - e ambas não terminaram com o piloto no topo da classificação que havia dominado as fases iniciais do campeonato. Caso contrário, Ayrton Senna e Lewis Hamilton teriam, cada um, mais um título em seu nome.

