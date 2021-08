Não é porque a Fórmula 1 está de férias que os pilotos vão simplesmente parar de pilotar. Na última semana, o heptacampeão Lewis Hamilton viralizou nas redes sociais devido a uma 'volta' que ele deu em Mônaco a bordo de seu Pagani Zonda 760 LH exclusivo.

Como alguns devem se lembrar, o heptacampeão disse à agência Reuters, em uma entrevista feita em setembro de 2020, que deseja ser mais ecologicamente correto e tentar compensar as emissões de poluentes geradas pelos carros da F1.

Além de abraçar um estilo de vida vegano e vender seu jatinho particular, Hamilton quer ir e voltar para os aeroportos em um veículo elétrico.

E não para por aí, pois ele disse à Reuters que "eu não dirijo mais nenhum dos carros que tenho. Eu só dirijo meu [elétrico Mercedes-Benz] EQC." Ele também usa um Smart EQ ForTwo como seu outro veículo elétrico ao invés de um dos seus diversos esportivos a combustão. O problema é que o piloto foi fotografado andando no seu Pagani Zonda 760 LH exclusivo.

Veja abaixo o vídeo de Hamilton com o Pagani Zonda 760 LH:

Falando do 760 LH, Hamilton chegou a descrever o Zonda como "terrível de dirigir! É o carro com o melhor som que eu tenho, mas na questão da dirigibilidade, é o pior. Eu tenho um manual porque não gostei da versão Tiptronic."

Em sua defesa, a máquina com motor 7.3 V12 naturalmente aspirado não tem andado muito por aí já que ele raramente tem a chance de dirigir por conta de sua agenda cheia. Considerando que é um Zonda R alterado para poder andar nas ruas, o carro com mais de 760 cv sempre chama a atenção quando aparece por aí.

Hamilton saiu do GP da Hungria na liderança do Mundial, oito pontos à frente de Max Verstappen e agora aproveita três semanas de folga antes da maratona de 12 corridas que fecham a temporada 2021. As atividades serão retomadas entre 27 e 29 de agosto, com o GP da Bélgica.

