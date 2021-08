F1- Gasly espera mais "corridas malucas" em 2021 para ter chances de pódio

Pierre Gasly tem um bom histórico com incidentes "malucos" na Fórmula 1. Em 2019, um pódio no Brasil, um ano depois uma vitória em Monza e o terceiro lugar em Baku nesta temporada.

No GP da Hungria, no último final de semana, Gasly se classificou em quinto, mas caiu para 11º após o incidente da curva 1, quando foi forçado a passar na área de escape e evitar a colisão com Pérez.

Gasly conseguiu recuperar e ainda terminou em quinto depois que Sebastian Vettel foi desclassificado da corrida. O francês ainda conquistou um ponto de volta mais rápida na última volta. Entretanto, ele ficou frustrado já que havia a possibilidade de conquistar um resultado melhor caso tivesse passado ileso pelo incidente, assim como o vencedor da prova Esteban Ocon.

"Tivemos boas oportunidades em Baku e estivemos lá para conquistar um pódio", disse o piloto da AlphaTauri. "Na Hungria, infelizmente não tivemos sorte. [...] mas eu espero mais corridas malucas. Nós esperamos uma disputa bem apertada pelo título do campeonato, com condições malucas e assim teremos mais oportunidades. Então é nisso que precisamos focar."

"Alguns tiveram mais sorte que os outros, baseado no que aconteceu na largada, mas depois disso eles tiveram uma ótima corrida para manter a liderança durante toda a corrida e você tem que estar nesse lugar quando surgem essas oportunidades."

Gasly ficou mais frustrado com que a sua forte qualificação o deixou na zona de perigo na largada, enquanto quem estava atrás passou tranquilamente.

"Eu não sei o que dizer além de que o Valtteri ferrou tudo e basicamente tirou seis carros da corrida. Por sorte nós não sofremos danos nisso, comparado ao Max, Lando ou Sergio, mas o objetivo era nos qualificarmos na frente do pelotão intermediário para estar na melhor posição e foi o que fizemos."

"[...] Eu acho que ontem (na classificação) nós superamos a Ferrari e a McLaren [...]. Mas você nunca sabe quando essas coisas vão acontecer, é uma pena. Na primeira curva já estávamos na última posição em uma pista extremamente difícil de ultrapassar."

"Eu acho que tivemos um ótimo dia em ainda terminar em sexto (elevado a quinto após a desclassificação de Vettel), conseguimos a volta rápida, mas ficamos desapontados ao olhar para o pódio, porque acho que teria mais há se fazer se tivessemos mais sorte na largada."

Sobre a punição de cinco posições aplicada ao Bottas, Gasly disse: "todos comentem erros, eu cometo, Lewis também, mas nós somos pagos para correr, é o nosso trabalho, e quando você comete um erro que envolve três, quatro ou cinco carros como foi esse, é óbvio que você precisa ser punido".

"No fim do dia isso não vai nos dar de volta mais pontos, tá feito. Eu acho que temos que ver o lado positivo. Obviamente eu estou bem desapontado, mas ainda tenho que ver que saímos de último para sexto com a parada mais rápida, isso que eu tentarei lembrar."

