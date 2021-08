F1- Ricciardo admite que negociação com Ferrari nunca foi longe

Em maio de 2020, Ricciardo foi considerado um possível substituto de Sebastian Vettel na Ferrari após o alemão não renovar com a Scuderia. No entanto, o espanhol Carlos Sainz acabou assinando com a equipe italiana, enquanto Daniel foi para a McLaren.

O próprio australiano revelou, depois de assinar com a equipe de Woking, que os contatos com a Ferrari foram reais, tanto em 2020 quanto em anos anteriores. Contudo, em uma entrevista exclusiva para o Motorsport, Ricciardo esclareceu que na verdade nunca houve uma negociação aprofundada.

"Eu estive em contato, mas nunca sentamos na mesa com um papel, nada disso", disse Ricciardo. "Tivemos uma pequena conversa, claro. Algumas conversas por cima, mas nunca a ponto de esboçar, você sabe, contratos. Nunca chegamos tão longe. Então é claro que conversamos, mas vamos dizer que nunca chegamos no segundo passo."

Ricciardo acrescentou que se sentiu especialmente atraído pela Ferrari devido ao bom desempenho que a equipe teve nas lutas contra a Mercedes nos últimos anos, bem como pelas suas raízes italianas, já que é filho de um siciliano e tem avós maternos da Calabria. Apesar disso, ele esclarece que vestir o macacão vermelho nunca foi um sonho especial.

"Na minha cabeça, era uma das opções. Quero dizer, principalmente quando a equipe estava lutando pelo campeonato, os anos com Seb (Vettel). O time estava em um bom lugar. Então com certeza eles e a Mercedes eram as duas equipes, fora a Red Bull por um tempo, que realmente eram desejáveis (de correr)".

"Mas tentei não me apegar muita à emoção, digamos, do italiano e das raízes. Há fotos minhas de criança com uma camisa da Ferrari, que é claro que meu pai comprou para mim. É uma equipe incrível. E eu os respeito muito. Mas meu sonho era estar na F1. Não era na Ferrari. Se aconteceu, maravilha, mas se não, já estou muito feliz com onde cheguei", concluiu.

