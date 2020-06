Marko acusa Renault de usar motor atual - e proibido - em teste com carro de 2018

Helmut Marko aproveitou para dar mais uma cutucada na Renault, que realizou testes no Red Bull Ring, local das duas primeiras corridas da F1 em 2020, na semana passada.

O chefão da Red Bull não ficou muito satisfeito por ver a equipe testar na pista que recebe apoio da marca de bebidas energéticas.

Marko aproveitou para deixar a sua opinião, ao seu estilo:

“A Renault teve que usar um chassi de dois anos, mas os novos motores estavam dentro”, disse ele ao jornal Osterreich. “Fiquei impressionado com a durabilidade. Me pergunto se foi inteligente alugar o Red Bull Ring para a Renault.”

Recentemente, Marko havia ironizado a liberação da pista para a equipe da fabricante francesa.

"Foi um grande feito da organização em Spielberg que eles tenham alugado a pista para uma equipe rival", disse Marko. "Vamos dizer apenas que foi um gesto generoso.”

A Renault forneceu unidades de potência da Red Bull de 2007 a 2018, com a equipe austríaca conseguindo quatro títulos de construtores e quatro de pilotos com Sebastian Vettel.

