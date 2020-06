Nesta terça-feira, a Renault iniciou uma sessão de dois dias de testes no Red Bull Ring, na Áustria, iniciando sua preparação para o início da temporada 2020 da Fórmula 1 na pista, que receberá duas etapas. Mas as atividades da equipe francesa não agradaram a todos, incluindo Helmut Marko, que ironizou a "generosidade" da direção que abriu as portas para as rivais.

A pista, que pertence à fábrica de energéticos, será sede do GP da Áustria em 05 de julho, e o GP da Estíria, na semana seguinte. Para a Renault, que não teria condições de treinar nem na França nem no Reino Unido, o local se mostrou ideal para realizar os testes.

Mas Marko, consultor da Red Bull, não gostou nada disso, e falou com tom de ironia sobre o teste da rival à revista austríaca Speedweek.

"Foi um grande feito da organização em Spielberg que eles tenham alugado a pista para uma equipe rival", disse Marko. "Vamos dizer apenas que foi um gesto generoso".

No primeiro dia de testes da Renault, que foi realizado com o carro de 2018, o R.S.18, quem comandou a ação foi o australiano Daniel Ricciardo, que conseguiu completar 115 voltas, totalizando cerca de 500 km percorridos. Na quarta-feira, será a vez de Esteban Ocon assumir a direção do carro.

