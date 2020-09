O consultor da Red Bull, Helmut Marko, segue crente que a equipe tem condições de lutar pelo título. Com Max Verstappen a 47 pontos de Lewis Hamilton, Marko lembrou do caso da temporada de 2012 da Fórmula 1, quando Sebastian Vettel bateu Fernando Alonso mesmo com uma desvantagem ainda maior.

Neste fim de semana, entra em vigor a proibição do "modo festa", no GP da Itália. Com isso, os pilotos deverão ter apenas um modo no motor tanto na classificação quanto na corrida. Para Marko, isso deve ser fundamental para ajudar a reduzir a diferença para a Mercedes.

"Para nós, a proibição é muito importante. O modo de classificação da Mercedes é tão extremo que causa uma distorção na competição", disse Marko à publicação alemã Auto Motor und Sport.

Por isso, Marko acredita que pode haver uma mudança na ordem ao longo das próximas corridas. O consultor recordou da temporada de 2020, quando Vettel estava a 60 pontos de Alonso e a Ferrari na metade do ano e conseguiu dar a volta por cima para conquistar seu tricampeonato.

"O Mundial segue aberto. Não vamos desistir. Me lembro de 2012. Estávamos a mais de 60 pontos de Alonso e da Ferrari. Tudo bem, Alonso e Ferrari não são Hamilton e Mercedes, mas em algum momento eles têm que deixar de ganhar".

Marko ainda lamentou os pontos perdidos por Verstappen no GP da Áustria pelos problemas encontrados no carro da Red Bull. E Albon também teve sua corrida prejudicada após o toque com Hamilton. O consultor ainda destacou o progresso do tailandês.

"Albon está ganhando confiança. Ele estava próximo de Max em todas as sessões. Também seria melhor para o desgaste dos pneus se o carro fosse mais previsível e não derrapasse tanto".

Albon foi o sexto colocado na Bélgica, enquanto Verstappen foi ao pódio, em terceiro. Apesar de Spa não ser um traçado que se ajuste perfeitamente às características do RB16, Marko reconheceu que a performance foi melhor que o esperado.

"Ao contrário do que esperávamos, fomos mais rápidos na Bélgica. Corremos com uma asa dianteira nova, que teve um efeito positivo. Porém, não é um pacote ótimo. Mas acredito que estamos no caminho certo".

