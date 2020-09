Em meio a um mundo que se move rapidamente e com a pandemia mostrando o quão rápido as situações podem mudar, o tetracampeão Sebastian Vettel acredita que a Fórmula 1 precisa se esforçar mais para se adaptar ao ambiente ao seu redor e garantir sua existência no futuro.

Falando com veículos de imprensa antes do GP da Itália, Vettel deixou claro que, em sua visão, a F1 não pode apenas relaxar e esperar que a mudança de regulamento de 2022 resolverá todos os seus problemas.

Perguntado sobre onde ele achava que a F1 estaria daqui a uma década, Vettel disse: "É uma pergunta muito interessante. Acho que, em primeiro lugar, ninguém teria pensado, mesmo há seis meses, que estaríamos nessa situação".

"É uma questão de onde o mundo estará daqui a 10 anos? Então é muito difícil olhar apenas para a F1. Do meu ponto de vista, a F1 tem um bom caminho a percorrer para existir e continuar atraindo fãs, compartilhando emoções e paixão".

"O mundo está mudando e muito rápido. E eu acho que a F1 não pode apenas se adaptar. Eu sei que teremos o novo regulamento em 2022. Mas eu duvido que seja suficiente".

"Em uma visão maior, a F1 tem que ir além de apenas mudar o regulamento. Todos contamos que a mudança do regulamento trará as equipes mais próximas e criará uma competição maior na pista".

"Mas, além disso, acho que o mundo, como eu disse, está mudando rápido e o mundo enfrentará mais e mais tópicos importantes. A F1 não pode ficar em silêncio sem fazer nada. Então será interessante esperar para ver onde estaremos em 10 anos e onde a F1 estará".

Vettel está se encaminhando para seu último GP da Itália como piloto da Ferrari, com o evento tendo um clima único para a equipe, com a proximidade dos fãs, algo que não acontecerá em 2020.

Tendo sido abraçado pelos tifosi por divrersas vezes, Vettel acha que não tê-los ao redor no fim de semana deixará o final de semana mais fácil para lidar, em sua preparação para o adeus à Ferrari.

"É uma pena não termos os tifosi em Monza. Será a minha primeira vez correndo em Monza sem fãs".

"Acho que será a primeira para muitos de nós e, sobre isso, acho que será mais fácil para mim. Acho que uma das melhores coisas de correr pela Ferrari tem sido os fãs pelo mundo, mas, especialmente, os fãs na Itália e os tifosi".

"Talvez seja mais fácil correr em Monza neste ano sem os fãs".

