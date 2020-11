Após Lewis Hamilton conquistar o heptacampeonato na Fórmula 1, as comparações com Michael Schumacher tornaram-se inevitáveis e muitos pilotos tem dado suas opiniões sobre o tema. Para Felipe Massa, que correu ao lado do alemão e disputou o título de 2008 com o britânico, ambos estão no mesmo nível.

Em entrevista ao jornal espanhol As, Massa falou sobre os dois multicampeões e ainda analisou o domínio atual de Hamilton com a Mercedes, e se já é possível apontar um momento para que a equipe deixe de ser tão dominante na F1 quanto é atualmente.

Perguntado se ele considera que Hamilton e Schumacher estão no mesmo nível na F1, Massa afirmou que sim, lembrando que o britânico demonstrou toda a sua capacidade desde o início da trajetória.

"Penso que sim, Hamilton está no nível de Schumacher. Ele demonstrou sua capacidade já no primeiro ano na F1, quando teve na sua frente Alonso. E ele só não venceu porque cometeu aquele erro no Brasil".

"Com todos os números que conquistou, demonstra que hoje é o melhor piloto do grid e talvez da história. Esse ano bateu recordes de Schumacher e esses números eram importantes".

Olhando para o futuro, Massa não consegue prever quem pode ser o piloto que conseguirá quebrar o domínio de Hamilton e Mercedes.

"Nesse momento, é difícil apontar um nome, porque Hamilton está fazendo um trabalho incrível, além de ter o carro mais rápido. No ano que vem, antes da mudança no regulamento, será difícil ter alguém para isso. A Red Bull tem um carro competitivo nos últimos anos, mas não o suficiente para lutar pelo Mundial".

"O piloto mais próximo é Verstappen, mas não consegue vencer mais do que três ou quatro provas. Em 2022, com a mudança no regulamento, pode ser que tenhamos uma mudança na ordem. Se eu tivesse que falar dois nomes para esse momento, diria que Verstappen e Leclerc, mas não dá para excluir Hamilton".

Massa ainda falou sobre dois nomes que devem estar presentes no grid da F1 em 2021: Mick Schumacher e Fernando Alonso. Sobre o filho do heptacampeão, o brasileiro voltou a repetir que torce para que o alemão possa melhorar e consiga acompanhar a trajetória de Mick.

"Mick vem fazendo um trabalho importante. Seu começo teve alguns problemas, sem obter os resultados esperados e, em um certo momento, começou a vencer, fazer boas provas. Acredito que ele será o campeão da Fórmula 2 e estará no grid da F1 no próximo ano com a Haas".

"Será incrível ver outro Schumacher na F1, vendo como o sobrenome é passado na história da categoria. Eu espero que Michael possa ver seu filho correndo. Sempre é um sonho de um pai ver se filho chegando à F1 e espero que ele possa sentir isso, melhorando para poder vê-lo lá".

Já sobre Alonso, Massa destacou os desafios que o ex-companheiro de Ferrari terá, ao chegar em uma equipe que ainda não luta pela ponta do grid, além de sua idade.

"Fernando é um fenômeno, um talento difícil de encontrar entre os pilotos. Mesmo assim, temos que lembrar que ele chega em uma equipe que não está lutando pelas primeiras posições e que ele está fora da F1 há dois anos".

"Não dá para esconder que isso pode ter um efeito negativo, assim como Schumacher, que ficou três anos fora e voltou longe de estar no mesmo nível de antes. A idade também é um fator: Fernando terá 40 anos e estará lutando contra pilotos de 20 a 35 anos".

"A idade é um problema, mas temos que reconhecer seu talento e que ele pode se dar bem. Para a F1, é bom tê-lo de volta".

