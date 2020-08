Às vésperas de completar 68 anos nesta segunda (17), foi revelado que o tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet aceitou atender a um pedido de anos dos fãs e de um de seus filhos, Nelsinho: contar as histórias e curiosidades da carreira para transformar em livro.

Pai e filho se reuniram em casa, em Brasília, e fizeram uma longa conversa que deu o pontapé inicial ao projeto. Essa é a primeira vez que ele permitiu que sua trajetória fosse transformada em um livro. O livro de memórias será feito com base nas entrevistas feitas por Nelsinho.

A ideia, que conta com a participação do jornalista Luis Ferrari, é concluir o projeto até o próximo ano, quando o primeiro título de Piquet na F1 completa 40 anos.

Segundo Nelsinho, em entrevista ao jornal Estadão, a ideia surgiu de uma inquietação dele, sentindo a necessidade de um registro oficial da carreira do pai.

"Por tudo que ele lutou, pelas dificuldades que passou, isso não pode ficar em branco", disse Nelsinho ao jornal. "Meu pai era mecânico em Brasília e virou campeão mundial. Para ele, não faz diferença ter ou não esse livro, mas não quero que isso caia no esquecimento".

Nelsinho também não descartou a possibilidade do projeto render um documentário, para que a história de Piquet seja conhecida pelas gerações mais novas. "Meu pai se afastou da mídia e as gerações mais novas não sabem quem ele foi. Um dos grandes motivos que faz o nome do Senna ser lembrado é o trabalho de marketing. Uma criança sabe quem ele foi. Obviamente esse não é meu objetivo, mas quero, no mínimo, deixar registrado o que meu pai fez e conquistou". De acordo com Nelsinho, já foram registradas cinco horas de entrevistas desde março deste ano, que renderam cerca de 20 capítulos. O filho do tricampeão ainda pretende entrevistar outras pessoas importantes na trajetória de Piquet como Bernie Ecclestone, ex-chefão da F1 e antigo dono da equipe Brabham. VÍDEO: Nelsinho revela como família Piquet lida com idolatria a Senna

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?