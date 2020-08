Max Verstappen conquistou seu quinto pódio consecutivo na temporada com o segundo lugar no GP da Espanha da Fórmula 1. Mas a corrida do holandês não foi tão calma quanto parecia na pista, com o piloto constantemente discutindo com seu engenheiro pelo rádio.

Verstappen passou Bottas antes da primeira curva, mas não conseguiu acompanhar o ritmo de Hamilton ao longo da corrida.

Com a vantagem do britânico aumentando, o piloto da Red Bull falou ao seu engenheiro que eles deveriam "focar na própria corrida deles, em vez da de Lewis", acrescentando: "Claramente não estamos tão rápidos quando eles com macios".

Pouco depois, Verstappen reforçou seu desejo de parar para trocar de pneus: "Quer que eu repita novamente? Essas merdas de pneus estão mortos".

Perguntado após a corrida sobre as conversas no rádio, Verstappen explicou que era importante para a Red Bull não se distrair com o que os carros da Mercedes faziam.

"Você não consegue controlar o que eles estão fazendo", disse. "Só podemos controlar o nosso. Então tinha que garantir que estávamos fazendo a melhor estratégia para nós. Eu queria parar e eles não mandavam eu entrar, sendo que eu estava sofrendo muito com os pneus. Perdi muito tempo nas duas voltas anteriores".

"Eu tinha dito no rádio que não ligava se eu ficasse atrás das Racing Points porque eu passaria eles facilmente, já que somos mais rápidos, ainda mais com pneus novos. Essa foi a conversa".

Com a vitória, Hamilton estendeu sua liderança para 37 pontos, mas o piloto da Red Bull admitiu que o segundo lugar era o máximo que conseguiria.

"Eu tentei seguir Lewis um pouco. No começo ele estava conservando os pneus, então eu desacelerei um pouco também. Mas Valtteri estava em terceiro, então não podia relaxar demais. Assim que Lewis acelerou, eu não consegui repetir o ritmo dele".

"A partir daí, segui meu ritmo e tentei fazer a estratégia mais rápida possível para me manter a frente de Valtteri, e isso funcionou hoje. Fico muito feliz com isso. Dividimos novamente as duas Mercedes. Acho que é o máximo que podemos fazer no momento".

