A conquista do heptacampeonato mundial de pilotos por Lewis Hamilton rendeu diversas homenagens de dentro e fora do paddock da Fórmula 1. E um dos tributos mais belos do dia veio do próprio pai do piloto, Anthony, em um vídeo divulgado pelo canal oficial da categoria.

A publicação, com o título S7ill Rising (Seguimos nos levantando, em uma brincadeira com o número sete substituindo a letra 'T'), mostra imagens da trajetória de Hamilton desde antes de sua entrada na F1, destacando os momentos de conquistas de cada um de seus títulos.

Anthony Hamilton foi o responsável pela narração do vídeo. O pai do piloto é uma pessoa muito importante em sua trajetória, como gosta de relembrar. Segundo o heptacampeão, sua trajetória no esporte só foi viabilizada pelo esforço de seu pai, que acumulou diversos empregos para ajudar a bancar o início de Lewis no esporte a motor.

"Você ainda prova que um sonho é maior que a história. Ainda na corrida. Mesmo quando a corrida, a lógica, e o Universo têm outros planos. Ainda é uma história maior do que as das manchetes".

"Você segue quebrando recordes que muitos achavam que não teriam como ser quebrados. Ainda lutando por muito mais do que apenas progresso. Segue provando que o lugar onde você começa não determina onde você irá terminar. Ainda estamos crescendo".

Veja abaixo o vídeo:

Com a vitória neste domingo, Hamilton igualou a marca história de Michael Schumacher, tornando-se, ao lado do alemão, o piloto mais campeão na história da F1. Após a corrida, o piloto destacou a importância de sua família na trajetória pelo apoio dado desde o início até o momento da conquista do sétimo título mundial.

"Sonhamos com isso desde que eu era jovem assistindo as provas. Isso vai muito, muito além dos nossos sonhos e acho que é muito importante para as crianças vendo aqui que não escutem as pessoas que dizem que vocês não são capazes de alcançar seus sonhos".

"Sonhem com o impossível, façam eles acontecer e trabalhem para isso. Corram atrás e nunca desistam. E nunca duvidem de vocês mesmos".

