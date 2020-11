Sebastian Vettel foi escolhido o "piloto do dia" pelos fãs no GP da Turquia, realizado neste domingo (15). Não é para menos, o alemão fez uma corrida digna de seus bons tempos, com destaque para a primeira volta, onde realizou oito ultrapassagens, sendo sete na Curva 1.

O perfil oficial da Fómula 1 no Instagram postou o onboard do tetracampeão nos momentos iniciais da corrida, para curtir como foi o excelente começo na visão do piloto. Confira:

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Hamilton dá show para vencer na Turquia e conquista heptacampeonato; veja debate sobre o GP

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' de 2021 da F1 é o mais correto?