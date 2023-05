Até o GP de Mônaco de Fórmula 1 de 2022, a empresa local Tele Monte Carlo produziu a cobertura ao vivo da corrida 'de fita azul' da categoria, mas como condição do novo contrato do circuito, a F1 agora produzirá sua cobertura ao vivo em Mônaco internamente, informou a Motorsport Broadcasting.

O trabalho da Tele Monte Carlo foi duramente criticado nos circuitos de F1 nos últimos anos, depois que, entre outras coisas, eles cortaram uma batalha entre Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Lewis Hamilton, em 2021, para uma repetição de um erro de Lance Stroll.

Com o contrato de Mônaco com a F1 expirando no final de 2022, e a chegada das prestigiadas corridas dos EUA permitindo que a FOM negocie uma posição mais vantajosa para o futuro do evento no principado, a renúncia dos direitos de produção por parte da equipe de Monte Carlo foi rapidamente colocada como condição para a extensão do contrato.

Isso também significa que a temporada de 2023 será a primeira em que a F1 produzirá toda a cobertura ao vivo do campeonato.

Mônaco tem desfrutado desse status privilegiado há muito tempo, já que o GP do Japão e a Fuji TV foram os últimos a abrir mão do direito de produzir localmente em 2011. Na Hungria, a MTVA costumava produzir o GP da Hungria na década de 1990, mas, assim como as principais empresas de TV, como a ITV, a RTL e a italiana Rai, desistiu disso em favor da F1.

Com a proliferação de plataformas de streaming e sob demanda, a F1 deu mais um passo nos últimos anos para unificar sua cobertura, lançando seu próprio serviço, a F1TV.

Binotto na Alpine? Ex-Renault, Rico Penteado comenta possibilidade e critica CEO da equipe

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #230 – Campeonato terá ‘revolução’ após começo da 'perna europeia' da F1 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: