A ultrapassagem de Nelson Piquet sobre Ayrton Senna no GP da Hungria de 1986 é uma das mais famosas da Fórmula 1. E nesta quarta-feira, Piquet falou sobre a manobra em entrevista à jornalista Mariana Becker. "Se ele me espremesse, eu ia jogar na arquibancada", revelou.

"Eu estava liderando, fiz o pit stop, fiquei para trás e fui chegando nele [Senna]. Meu carro era mais controlado, naquela época eu estava com a suspensão ativa. E aí eu cheguei atrás dele, fui passar ele pela direita, e ele me espremeu na parte suja da pista".

"Aí o carro ficou com o pneu ficou muito sujo e eu escorreguei. Mas eu já vinha determinado a passar e se ele me espremesse eu ia jogar ele na arquibancada. Eu já estava com o estopim aceso. Aí quando eu vim, ele saiu para a direita e eu pensei: ‘Vou passar pela parte limpa’."

"Passei pela parte limpa e aí deu para frear lá dentro, controlar e fazer a corrida normal e vencer a corrida. Mas se ele deixasse eu passar pela direita e chegasse de novo, aí ele ia pra arquibancada", completou Piquet.

Brasileiro também falou sobre rivalidade com Nigel Mansell

"Fiz de tudo para ele bater em mim, falei cada barbaridade", disse. "Eu falava: 'Como ele consegue viver com uma mulher tão feia', coisas assim, de baixo nível", afirmou Piquet, que ainda disse que Mansell era "burro pra c**" e "idiota".

"Ele gostava de se fazer de vítima. Eu sacaneava ele de tudo que é jeito. Eu devo ser o calo inflamado no pé dele", relembrou Piquet, que ainda tirou sarro de Mansell quando o britânico veio ao Brasil para fazer um comercial: "Me pagaram cinco vezes mais". A conversa com o tricampeão foi realizada no Instagram pessoal de Mariana Becker e faz parte de uma série de entrevistas que a jornalista está fazendo com grandes nomes da história da F1.

GALERIA: Relembre todos os carros utilizados por Nelson Piquet em sua carreira na F1

Galeria Lista 1978 - Ensign N177 1 / 20 Foto de: LAT Images 1978 - McLaren M23 (BS Fabrications) 2 / 20 Foto de: LAT Images 1978-79 - Brabham BT46 3 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1979 - Brabham BT48 4 / 20 Foto de: LAT Images 1979-80 - Brabham BT49 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981 - Brabham BT49C 6 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT50 7 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT49D 8 / 20 Foto de: LAT Images 1983 - Brabham BT52 9 / 20 Foto de: BMW AG 1983 - Brabham BT52B 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984 - Brabham BT53 11 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1985 - Brabham BT54 12 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 1986 - Williams FW11 13 / 20 Foto de: LAT Images 1987 - Williams FW11B 14 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988 - Lotus 100T 15 / 20 Foto de: LAT Images 1989 - Lotus 101 16 / 20 Foto de: LAT Images 1990 - Benetton B189B 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990 - Benetton B190 18 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1991 - Benetton B190B 19 / 20 Foto de: Ercole Colombo 1991 - Benetton B191 20 / 20 Foto de: LAT Images

