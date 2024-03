Pirelli ‘brasileira’ descreve desafios para produção de pneus em campeonatos internacionais

Além de marcar presença na Fórmula 1, a Pirelli tem um vasto portfólio de campeonatos que contam com seus produtos. O que muita gente não sabe, porém, é que diversos pneus utilizados em categorias internacionais são produzidos no Brasil. Mais especificadamente, na planta da Pirelli em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Como exemplo, os pneus de algumas categorias do Campeonato Mundial de Rali, o WRC, que conta com uma gama variada para os diferentes terrenos que compõe o calendário do campeonato.

“Desenvolver um pneu de competição é um trabalho que envolve muitas particularidades. No caso do Mundial de Rali temos contato direto com a organização do campeonato e também com todas as montadoras envolvidas. É uma troca de informações constante, e que, ano após ano, se intensifica no sentido de melhorar ainda mais os nossos produtos, acompanhando o desenvolvimento tecnológico dos carros. Trabalhar com o rali é muito interessante e desafiador, dada a necessidade de termos pneus que se comportem bem nas diversas condições extremas de temperatura e tipos de terreno a que os carros são exigidos”, diz Fabio Magliano, gerente de Produtos Car e Motorsport Pirelli para a América Latina.

A fábrica da Pirelli em Campinas também é responsável por produzir os pneus para a Mitsubishi Cup, a NASCAR Brasil Series, o Sertões, o TC2000 Argentino, mais de 10 campeonatos da Fórmula 4, chancelados pela FIA, em todo o mundo, entre outras competições.

“O motorsport faz parte do DNA da Pirelli, no Brasil e em todo o mundo. Acreditamos que o fornecimento dos pneus de competição vai muito além de um mero negócio. É um posicionamento de marca, uma oportunidade de desenvolvimento dos nossos produtos e processos, para contribuirmos ativamente com o fomento do esporte. No caso da Fórmula 4, muitas das vezes ela representa a primeira oportunidade que um piloto terá de guiar um monoposto após deixar o kart. Portanto, queremos que essa experiência seja a mais satisfatória possível, sempre, evidentemente, aliando o máximo de segurança e performance”, comenta Magliano.

Hoje, muito do desenvolvimento de um pneu é feito em ambiente virtual, porém o teste em pista segue essencial. Para isso, a Pirelli conta não só com uma pista, mas com um complexo de sete. Localizado não muito longe da fábrica de Campinas, em Elias Fausto, o Circuito Panamericano é considerado um grande “laboratório a céu aberto” para a fabricante italiana. Ali, há uma parceria direta entre o time de desenvolvimento dos pneus de motorsport e a equipe que testa os produtos para os carros de rua. Assim, a transferência de tecnologia é um movimento natural e necessário.

“Muito do que é visto hoje em um pneu de um carro de rua, de uso no dia a dia, tem como origem o motorsport. Afinal, não há situação melhor para se testar uma nova tecnologia do que em um ambiente controlado como uma pista, em que o equipamento é submetido a condições extremas. Se hoje o seu pneu Pirelli tem uma capacidade melhor de frenagem, dirigibilidade, integridade e segurança, por exemplo, pode ter certeza de que antes ele passou pelas mãos de algum dos melhores pilotos do mundo”, conclui Magliano.

