Max Verstappen foi questionado em Melbourne sobre como a Red Bull está se saindo com a preparação do próprio motor para a temporada de 2026 de Fórmula 1. Ele disse que não está se preocupando sobre essa questão, porque "ainda não é 2026".

Recentemente, foi levantada a hipótese de que o motor está atrás dos outros fabricantes em termos de desempenho.

“Se tenho que me preocupar com todas as especulações, então tenho que me preocupar se ainda estarei vivo amanhã”, disse Verstappen ao jornal italiano La Repubblica, discutindo possíveis problemas com o motor.

“Estou conversando com Christian [Horner] e com as pessoas que trabalham no departamento de recursos e não há motivo para pânico, ainda não estamos em 2026”, acrescentou o holandês.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, expressou descontentamento com as mudanças nas regras de 2026 em várias ocasiões no ano passado, admitindo que as primeiras simulações na Red Bull mostraram que os pilotos teriam que diminuir o acelerador no meio da reta para economizar combustível com energia elétrica.

Posteriormente, Toto Wolff, chefe da Mercedes, observou que Horner só tem medo da vantagem confortável que teve no período passado e que não há problemas com as regras previstas para 2026.

“Acho que ele [Horner] está preocupado porque seu programa de motor não está funcionando e talvez seja por isso que ele quer mudar as regras”, disse Wolff no passado.

