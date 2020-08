PLACAR F1: Bottas encosta em Hamilton e Hulkenberg surpreende

A Mercedes reforçou sua soberania e garantiu mais uma dobradinha em Silverstone, dessa vez com Valtteri Bottas mais rápido que Lewis Hamilton. Em seu segundo fim de semana pela Racing Point, Nico Hulkenberg superou Lance Stroll e larga em terceiro.

As Mercedes partiram para uma estratégia diferente no Q3 e foram para a pista com pneus médios. Dos dez primeiros, apenas Daniel Ricciardo usou os mesmos compostos que as flechas de prata. Mesmo usando compostos menos macios, Bottas e Hamilton garantiram a primeira fila para o GP dos 70 anos da F1.

Confira como está a briga entre os companheiros de equipe nos classificatórios da temporada de 2020, lembrando que a contagem do Motorsport.com não conta eventuais punições dadas após o treino classificatório.

Mercedes Lewis Hamilton 3 2 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 5 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 4 1 Carlos Sainz Jr. Racing Point Nico Hulkenberg 1 1 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 3 2 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 4 1 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 5 0 Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean 2 3 Kevin Magnussen Williams George Russell 5 0 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 4 1 Kimi Raikkonen Acompanhe ao vivo o Q4, que debate o sábado na Inglaterra:

