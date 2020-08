Piloto finlandês da Mercedes, Valtteri Bottas mostrou todo seu talento no treino classificatório para o GP de 70º aniversário da Fórmula 1 e cravou a pole position para a corrida deste domingo, em Silverstone.

Bottas registrou a marca de 1min25s154 e superou o companheiro britânico Lewis Hamilton por 0s063. Quem completa o top-3 é o alemão Nico Hulkenberg, substituto do mexicano Sergio Pérez na Racing Point. Veja os 10 primeiros:

O treino

A primeira parte da classificação teve Bottas como mais rápido. O piloto superou o companheiro Hamilton por 0s080 e ficou a mais de quatro décimos de Albon, que voltou a avançar ao Q2 e ainda ficou à frente do parceiro Verstappen. Gasly brilhou mais uma vez e completou o top-5. Outros destaques foram Hulkenberg, nono com a Racing Point, e Romain Grosjean, que levou a Haas ao Q2 pela primeira vez no ano.

George Russell também se destacou e foi 15º, 'passando de fase' pela quarta vez seguida com a Williams. Os eliminados foram Daniil Kvyat, da AlphaTauri, Kevin Magnussen, da Haas, Nicholas Latifi, da Williams, Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, e seu companheiro Kimi Raikkonen.

Q2

Na parte do treino que define os pneus utilizados pelos 10 primeiros colocados no grid de largada, a Mercedes seguiu dominante e Bottas voltou a liderar com compostos médios. Hulk 'desencantou' e avançou em segundo, à frente de Hamilton. Gasly e Ricciardo completaram o top-5 no Q2. Quem também pode comemorar é Verstappen, que será o único do top-10 a largar com borrachas duras, diferentemente dos rivais, que usarão médios.

Os eliminados no segmento da classificação foram Esteban Ocon, da Renault, Sebastian Vettel, da Ferrari, Carlos Sainz, da McLaren, Grosjean e Russell. Outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc avançou na oitava posição.

Tabela de classificação completa: