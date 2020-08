Após marcar o 11º melhor tempo no quali para o GP dos 70 anos da Fórmula 1, Esteban Ocon recebeu uma punição por atrapalhar volta rápida de George Russell no Q1. Com isso, o francês perdeu três posições no grid de largada e partirá de 14º.

O lance aconteceu logo no começo do treino classificatório e os engenheiros da Renault chegaram a alertar o piloto sobre a possibilidade de uma punição após o término da sessão.

Os fiscais da FIA analisaram o caso depois do treino e consideraram piloto e equipe culpados por não terem visto a aproximação de Russell. No momento do incidente, Ocon estava passando por Giovinazzi, que também estava lento na pista.

Veja o momento em que Ocon atrapalha Russell:

Veja a declaração oficial dos fiscais da FIA que analisaram o caso:

"Na saída da curva 5, [Antonio] Giovinazzi estava na frente de três carros e estava na volta de aquecimento, Ocon estava próximo e retornava aos boxes, e Russell estava em uma volta rápida. Quando Russell se aproximava, a equipe avisou Ocon pela rádio sobre Giovinazzi à frente, mas não o informou sobre Russel antes que fosse tarde. Enquanto Russell se aproximava dos dois carros à frente, Ocon abriu para a direita para ultrapassar Giovinazzi e claramente bloqueou Russell, que estava mais veloz. A equipe admitiu que não ajudou seu piloto neste caso, o que levou ao incidente".

Acompanhe ao vivo o Q4, que debate o sábado na Inglaterra:

Podcast: Bastidores do futuro do GP do Brasil e os ambientes de F1 favoritos de Reginaldo Leme