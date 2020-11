A F1 voltou ao ‘normal’ nos treinos de classificação. Neste sábado, Lewis Hamilton conquistou sua pole position número 98, ficando a apenas duas da marca centenária. Com isso, ele aumenta sua goleada sobre Valtteri Bottas, 11 a 4.

Na briga dos companheiros de equipe, duas equipes ainda têm pilotos zerados. São os casos da Red Bull, com Alexander Albon, e da Williams, com Nicholas Latifi.

Veja como estão as outras brigas internas quando o assunto é classificação.

Mercedes Lewis Hamilton 11 4 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 15 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 8 7 Carlos Sainz Jr. Racing Point Sergio Pérez 8 4 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 11 4 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 14 1 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 13 2 Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean 7 8 Kevin Magnussen Williams George Russell 15 0 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 7 8 Kimi Raikkonen

