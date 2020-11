Hamilton diz que poderia ter feito volta melhor e que não comemorou título

Lewis Hamilton não para. E não somente por causa do agitado calendário da F1, que agora terá três corridas em fins de semana consecutivos. Neste sábado ele conquistou a 98ª pole position da carreira, com o feito realizado no Bahrein.

A marca que deu o direito do inglês a largar na frente foi também o novo recorde da pista, com 1min27s264. O que já seria incrível por natureza, pode ser mais impressionante ainda imaginando que poderia ser melhor, segundo o próprio Hamilton.

“A volta começou bem”, disse Hamilton. “Talvez na curva 1 eu pudesse ter feito algo mais, pois não atingi o ponto perfeitamente, enquanto poderia ter passado pela curva 6 mais rápido."

“É sempre uma questão de milésimos, sempre vamos ao limite e temos que encontrar o equilíbrio perfeito. Você sempre tenta dar o seu melhor na entrada de curva, mas ao mesmo tempo, você também tem que pensar em ser eficaz ao sair. Em qualquer caso foi uma volta muito limpa e estou feliz.”

Vindo da confirmação do heptacampeonato na Turquia, Hamilton admitiu que não parou sua preparação e, mais uma vez, exaltou o trabalho da equipe.

“Eu realmente não comemorei, para ser honesto, estava treinando e tentando ter certeza de que estava pronto para isso, mantendo minha mente e o olho ‘na bola’.”

“Mas esta é a continuação do que somos capazes de fazer juntos como equipe. Eu continuo a me surpreender com meus rapazes, naturalmente, que trabalham muito duro nos finais de semana.”

“Agora eles estão longe de suas famílias por três semanas e não importa quais sejam as temporadas, o que quer que seja lançado sobre nós, é sempre um ano muito difícil, e eu os aprecio.”

“Estar aqui no Bahrein e poder dar voltas assim. Eu vim hoje e pensei, vamos nos divertir, vamos curtir. Essa é a coisa mais importante é curtir o que você está fazendo, e acho que com a pressão um pouco baixa, foi meio que um alívio, pilotar como fiz hoje.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Q4: Assista ao debate sobre o treino de classificação para o GP do Bahrein, com os destaques da F1

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?