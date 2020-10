O treino classificatório parecia promissor para Valtteri Bottas, o finlandês liderou, mais uma vez, todos os treinos livres e fez o melhor tempo do Q2, mas Lewis Hamilton encaixou uma volta voadora nos últimos momentos do Q3 e conquistou mais uma pole.

O resultado aumentou a vantagem do inglês no duelo interno da Mercedes para 9 a 3, e agora Bottas não pode mais alcançar o placar de seu companheiro no campeonato. Após o GP de Portugal restarão apenas cinco corridas para o final da temporada.

Max Verstappen e George Russell se classificaram à frente de seus companheiros, Alexander Albon e Nicholas Latifi, respectivamente, e seguem invictos em 2020. Russell, inclusive, ainda não perdeu um duelo na classificação desde que estreou na Fórmula 1.

Quem também se destacou foi Charles Leclerc, o monegasco cravou a quarta colocação com sua Ferrari, posição incomum para a escuderia em 2020, e aumentou ainda mais sua vantagem em relação a Sebastian Vettel.

As disputas na McLaren, Haas e Alfa Romeo continuam equilibradas. Carlos Sainz ficou à frente de Lando Norris e se descolou do companheiro no duelo da escuderia inglesa. Já Romain Grosjean e Kimi Raikkonen empataram os duelos contra Kevin Magnussen e Antonio Giovinazzi, respectivamente.

Mercedes Lewis Hamilton 9 3 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 12 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 5 7 Carlos Sainz Jr. Racing Point Sergio Pérez 6 3 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 10 2 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 11 1 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 10 2 Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean 6 6 Kevin Magnussen Williams George Russell 12 0 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 6 6 Kimi Raikkonen

Você acompanha todas as informações do GP de Portugal no Motorsport. A corrida é no próximo domingo (25), às 10h10 no horário de Brasília.

