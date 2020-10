O finlandês Valtteri Bottas foi superado mais uma vez por Lewis Hamilton em um treino classificatório da Fórmula 1, desta vez em Portugal, que recebe a categoria neste final de semana. Atualmente na segunda colocação do campeonato, Bottas deu apenas um volta no Q3 deste sábado (24), enquanto Hamilton fez duas e o superou por 0s102.

O finlandês disse que a decisão de realizar apenas uma volta no Q3 pode ter sido errada. "Foi uma volta decente, não perfeita. Tem sido complicado conseguir voltas realmente limpas neste final de semana devido à forma como a pista é, mas quero dizer que a volta foi boa. Acho que, no final das contas, também deveria ter feito duas voltas cronometradas", explicou após o treino.

Bottas atualmente está com 69 pontos de desvantagem para Hamilton no Mundial de Pilotos e busca sua terceira vitória na temporada. O piloto inglês, por outro lado, conta com sete triunfos em 2020, igualou o recorde de vitórias de Michael Schumacher (91) e tem a chance de ultrapassá-lo neste domingo.

O finlandês chegou à Mercedes em 2017 e desde então não superouHamilton, apesar de ter conquistado 14 poles e 9 vitórias no período. Sobre a classificação deste sábado, Bottas explicou a estratégia de pneus da equipe alemã.

“Decidimos ir para os (pneus) médios com base apenas no sentimento anterior na classificação”, disse Bottas. “O médio realmente parecia um pouco mais rápido do que o macio, então esse era o motivo. Pensamos se faríamos duas voltas cronometradas, com um intervalo, ou apenas uma volta”.

“Obviamente, com uma volta cronometrada você pode ter menos combustível no carro, mas pode ter dificuldades com o aquecimento dos pneus. Eu fui com isso isso. Foi minha decisão ir uma vez, porque funcionou no Q2, mas aparentemente parece que fazer duas voltas para o foi melhor para o Lewis”, completou.

