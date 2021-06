Com sua segunda pole em sequência, Max Verstappen (Red Bull) marcou mais um ponto sobre Sérgio Pérez (Red Bull) no duelo de classificação entre companheiros de equipe. Agora Pérez vive um 7x1 diferente nas pistas.

Na Mercedes, Valtteri Bottas fez o segundo tempo e agora tem três melhores resultados nas classificações sobre Lewis Hamilton. Ainda assim, o finlandês foi punido na sexta-feira por rodar nos boxes e largará em quinto.

Nas disputas mais equilibradas, finalmente Fernando Alonso e Lance Stroll empataram o placar contra seus companheiros de equipe Esteban Ocon e Sebastian Vettel, respectivamente.

Confira o PLACAR F1:

Lewis Hamilton 5 3 Valtteri Bottas Max Verstappen 7 1 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 2 6 Lando Norris Sebastian Vettel 4 4 Lance Stroll Charles Leclerc 6 2 Carlos Sainz Fernando Alonso 4 4 Esteban Ocon Pierre Gasly 8 0 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 2 6 Antonio Giovinazzi George Russell 8 0 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 1 7 Mick Schumacher

Q4: Veja ANÁLISE da CLASSIFICAÇÃO para o GP DA ESTÍRIA, na Áustria

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #114 - TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: