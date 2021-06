Valtteri Bottas superou Lewis Hamilton em pista no duelo interno da Mercedes e marcou o segundo melhor tempo do treino classificatório para o GP da Estíria de Fórmula 1, disputado neste sábado (26). No entanto, o finlandês amarga uma punição de três posições e caiu para a quinta colocação.

A penalidade foi devido à uma rodada do piloto nos boxes durante o TL2, que foi caracterizada como direção perigosa.

"É uma pena, é claro, eu teria preferido começar em segundo lugar", disse Bottas após a sessão. "Acho que foi uma qualificação forte, se eu olhar os treinos 2 e 3, ainda tive dificuldades, mas encontramos a direção certa com o acerto.

"Foi uma sensação muito melhor e me senti bem no carro, como se tivesse tirado o máximo proveito. Na primeira volta do Q3 eu tive tráfego com o [Yuki] Tsunoda, então perdi alguns décimos lá. Talvez houvesse um pouco mais por vir."

A estratégia pode ser um fator determinante para ele: Vou ter a punição, então pensamos: 'ok, talvez médio seja a melhor opção'. Usamos dois desses compostos no Q2 para tentar começar a corrida no meio e, com sorte, pelo menos podemos ter vantagem sobre os carros com macios.

"É um novo dia amanhã, a corrida está à frente, tudo é possível", concluiu.

