Sergio Pérez marcou o quinto melhor tempo da classificação para o GP da Estíria de Fórmula 1, mas subiu uma posição e larga da segunda fila, graças à uma punição de Valtteri Bottas, segundo colocado, por direção perigosa no TL2. O mexicano sai logo atrás de Lando Norris.

Apesar de estar perto dos líderes, ele terminou atrás de uma das McLarens, inferiores à Red Bull em 2021, e não fez a última volta ideal, segundo o próprio piloto.

"Foi muito complicada", disse Pérez. "Os pneus estavam muito frios no início e, sim, perdi um pouco na curva 1. Caso contrário, acho que P2 era possível com as pequenas margens que tivemos hoje. Acho que o carro estava longe do ideal. No Q1, tivemos que usar um segundo set [de pneus] e fazer alguns ajustes de equilíbrio."

Questionado sobre ter passado para o Q3 com os compostos macios e, consequentemente, largar com os mesmos na corrida de amanhã, ele disse que não tinha intenção de usar outra estratégia.

"Isso [utilizar médios] nunca esteve nos nossos planos", reforçou o piloto. "Estávamos certos de que queríamos avançar com os vermelhos. Acreditamos que serão mais rápidos para amanhã. Portanto, ainda há muito pelo que jogar. Ansioso por isso."

