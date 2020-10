Valtteri Bottas fez uma volta excelente em sua última saída no Q3 e garantiu sua quarta pole position na temporada 2020 da Fórmula 1. Com isso, o finlandês diminuiu a diferença que o hexacampeão tem na batalha interna, enquanto em outras equipes a situação está mais quente.

No momento, Hamilton lidera Bottas com nove a quatro, mas está longe de ser o mais dominante do grid em cima de um companheiro de equipe. Vale lembrar que Max Verstappen e George Russell ainda não foram superados por Alex Albon e Nicholas Latifi em 2020.

Por outro lado, na McLaren, Haas e Alfa Romeo a situação está quente, com três placares em sete a seis, com vantagens para Carlos Sainz, Romain Grosjean e Kimi Raikkonen.

Confira o placar das disputas internas:

Mercedes Lewis Hamilton 9 4 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 13 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 6 7 Carlos Sainz Jr. Racing Point Sergio Pérez 7 3 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 11 2 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 12 1 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 11 2 Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean 7 6 Kevin Magnussen Williams George Russell 13 0 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 6 7 Kimi Raikkonen

