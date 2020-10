F1: Bottas ficou "tremendo" após pole que veio no final em Ímola

Na última saída Valtteri Bottas conseguiu encaixar sua melhor volta no dia e bateu Lewis Hamilton, conquistando sua quarta pole na temporada 2020 da Fórmula 1. E após o treino classificatório, o finlandês celebrou a pole, mas destacou as dificuldades.

"Sim, você sempre tem que lutar [pela pole]. Nunca é fácil conquistar a pole position e eu gostei muito desta pista. Quando você acelera é maravilhoso. E sim, precisei melhorar na última volta e consegui encontrar espaço para melhorar. É uma sensação maravilhosa quando você consegue isso. Eu estava tremendo depois de tão divertido".

Bottas explicou também os pontos específicos da pista onde conseguiu melhorar a volta no final.

"Para mim, as curvas 2 e 3 foram algo que eu precisei trabalhar muito ao longo do dia e só consegui acertar de fato no final. As últimas curvas também. Eu sofri quando tentei arriscar, tive problemas com a instabilidade do carro, mas sabia que, por ser a última volta, precisava ir com tudo e consegui tirar o melhor dele. Isso é muito bom".

O piloto da Mercedes ainda falou sobre suas expectativas para a corrida do domingo.

"Será uma ótima luta. É uma das maiores distâncias até a curva 1 no calendário então sem dúvidas que terei Max tentando me alcançar, mas é um bom lugar para começar e com sorte, teremos um bom ritmo".

