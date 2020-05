A edição 45 do Podcast Motorsport.com está especialíssima. Os jornalistas Erick Gabriel, Felipe Motta, Carlos Costa e Guilherme Longo debatem sobre a importância histórica da carreira de Alain Prost.

Para alguns, o francês não pode ser colocado como uma das lendas da F1 e, para outros, está no mesmo nível dos grandes, como Ayrton Senna, com quem protagonizou uma das maiores rivalidades do automobilismo.

Declarações do jornalista Reginaldo Leme e do piloto Bruno Senna abrilhantam a edição, com opiniões sobre o “Professor”.

No Baú do Charlinho, saiba quando e como um patrocinador em comum levou Christian Fittipaldi, já na F1, ao grande esquadrão do São Paulo F.C, do técnico Telê Santana.

