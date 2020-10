O podcast Motorsport.com chega à edição 73 falando sobre o posto de companheiro de equipe de Max Verstappen na Red Bull, bem como do programa de jovens pilotos que tem como costume ‘triuturar’ jovens talentos.

Alexander Albon pode ser a próxima ‘vítima’ e os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo, analisam as possíveis soluções para alguns imbróglios da equipe austríaca da Fórmula 1.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Fillho vai revelar alguns dramas que viveu por não falar um inglês razoável e vai contar a história de José David, um piloto brasileiro que foi para os Estados Unidos em 1987 para correr nas preliminares da Indy mesmo sem saber um pingo de inglês. Ele chegou até a ter Emerson Fittipaldi como intérprete no início de sua aventura. Confira:

