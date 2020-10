Uma das maiores montadoras do mundo e dona da equipe que atualmente é hexacampeã de construtores e pilotos da Fórmula 1, a Mercedes-Benz se tornará a segunda maior acionista da Aston Martin, marca britânica que voltará à F1 e terá parceria técnica com a fabricante alemã.

A informação foi anunciada pelas empresas nesta terça-feira e, embora a colaboração seja primordialmente focada no campo automotivo, terá implicações também nos respectivos programas das equipes de F1.

A parceria entre os times de corrida, aliás, já está em andamento, no limite do permitido pelas regras da FIA. Fornecedora da Racing Point, que virará Aston Martin em 2021 e terá o alemão Sebastian Vettel como piloto em 2021, a Mercedes seguirá impulsionando a concorrente.

A Mercedes deve aumentar sua participação na Aston para 20%, ao mesmo tempo que fornece o que a marca inglesa chama de acesso a "uma gama de tecnologias de classe mundial, incluindo arquitetura de powertrain (para veículos convencionais, híbridos e elétricos) e componentes elétricos orientados para o futuro, além de arquitetura eletrônica para todos os lançamentos de produtos até 2027.”

Além disso, o chefe da Mercedes na F1, Toto Wolff, já é acionista da Aston. Já o proprietário e presidente executivo da Aston, Lawrence Stroll, enfatizou a importância da cooperação estendida com as ‘Flechas de Prata’.

“Este é um momento de transformação para a Aston Martin. É o resultado de seis meses de enorme esforço para posicionar a empresa para o sucesso, a fim de capturar a enorme e estimulante oportunidade que temos pela frente. Estou extremamente satisfeito com o progresso até o momento e com o fato de estarmos à frente do planejado no tempo, apesar de operar nestes tempos mais desafiadores”, afirmou o canadense, pai do piloto Lance Stroll.

“Agora, damos outro grande passo à medida que nossa parceria de longo prazo com a Mercedes-Benz AG passa para outro nível, com ela tornando-se uma das maiores acionistas da empresa. Por meio desse novo acordo expandido, garantimos acesso a tecnologias de classe mundial para apoiar nossos planos de expansão de produtos de longo prazo, incluindo motorizações elétricas e híbridas, então esta parceria reforça nossa confiança no futuro.”

Wolf-Dieter Kurz, chefe de estratégia de produtos da Mercedes-Benz Cars, explicou o fornecimento de tecnologia: “Já temos uma parceria de tecnologia de sucesso com a Aston Martin que beneficiou ambas as empresas. Com esta nova parceria, seremos capazes de fornecer à Aston Martin acesso a novas tecnologias de powertrain, software de ponta e componentes, incluindo sistemas de acionamento elétrico e híbrido de próxima geração.”

“O acesso a essa tecnologia e a esses componentes será fornecido em troca de novas ações da Aston Martin. O regime de fornecimento dessas novas tecnologias será feito em condições comerciais. Esperamos continuar a trabalhar em conjunto com a Aston Martin e desejamos à empresa todo o sucesso em seu próximo estágio de crescimento”, completou o dirigente da Mercedes.

