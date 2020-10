Agora está confirmado: Pierre Gasly segue por mais um ano com a AlphaTauri na Fórmula 1. O anúncio do francês foi oficializado nesta quarta (28) após diversas indicações de sua permanência por Helmut Marko.

Gasly tem sido um dos destaques da temporada 2020, conquistando sua primeira vitória no caótico GP da Itália em setembro, marcando apenas o segundo triunfo da equipe na história, após Sebastian Vettel em 2008, também em Monza.

A performance do piloto levou a sugestões de que ele poderia voltar à Red Bull no próximo ano, após ter sido rebaixado em 2019 depois de meia temporada disputada, mas a equipe sempre tratou de deixar claro que não iria fazer a troca.

"Estou muito feliz por seguir com a AlphaTauri por mais um ano", disse Gasly. "Esse ano está indo muito bem, e estamos a caminho da melhor temporada da equipe na história. Sinto que temos um relacionamento forte e conseguimos aproveitar todas as oportunidades que vieram até nós, com a maior de todas sendo o GP da Itália".

"Vencer minha primeira corrida na F1 em Monza foi um momento muito especial para mim, e foi ainda mais especial por ser a segunda vitória da equipe na história, algo que me deixa orgulhoso. Vou dar o meu melhor para que cheguemos o mais longe possível".

O chefe da AlphaTauri, Franz Tost, disse estar encantado que Gasly seguirá com a equipe para 2021, e expressou sua esperança de que ele fique dentro da estrutura da Red Bull nos próximos anos.

"Desde a sua volta no ano passado, ele mostrou constantemente boas performances, conquistando dois pódios: o segundo lugar no GP do Brasil de 2019 e a vitória correndo na casa da equipe, no GP da Itália deste ano".

"Pierre provou ser altamente competitivo graças à sua boa pilotagem, que consegue extrair o potencial do carro em todas as corridas, dando feedbacks valiosos aos engenheiros. Mentalmente, ele está muito forte, sempre motivado".

"Mal posso esperar pela extensão dessa cooperação e para termos um 2021 bem sucedido juntos".

A identidade do companheiro de Gasly segue em aberto enquanto a Red Bull considera o que fazer com seus pilotos. A equipe principal segue considerando o futuro de Alex Albon, que substituiu Gasly no ano passado, deixando claro que pode considerar um nome de fora de sua Academia.

Isso pode levar a uma volta de Albon à AlphaTauri, mas o japonês Yuki Tsunoda, membro das Academias da Red Bull e da Honda, também tem seu nome ligado a essa segunda vaga após um bom primeiro ano na F2.

Já o piloto atual Daniil Kvyat ainda espera a confirmação de seus planos para 2021, mas ele está sob muita pressão já que não consegue ter a mesma performance que Gasly em 2020.

