Podcast #080 - Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?

A temporada de 2020 da F1 foi histórica por inúmeros motivos, muitos deles catapultados pela pandemia de Covid-19. A equipe do Motorsport.com listou as razões que fizeram este ano inesquecível.

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo, além da participação especial do apresentador dos canais ESPN/Fox Sports, Felipe Motta, listaram todos esses motivos que deixarão o campeonato recém finalizado na memória de todos os fãs.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho falará sobre uma das famílias mais importantes do mundo do automobilismo, os Fittipaldi, que viu seu quarto integrante correr pela maior categoria do automobilismo mundial.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Mercado da F1: Pérez já estaria com contrato feito para correr pela Red Bull em 2021; entenda o caso