Podcast #081 – Quem brilhou e o que de melhor aconteceu na temporada 2020 da F1?

O Podcast Motorsport.com chega à edição 81 exaltando aqueles que se deram bem na temporada de 2020 da F1.

Além do brilho de Lewis Hamilton da Mercedes pelo título, quais equipes, outros pilotos e situações que fizeram os fãs do esporte a motor abrirem um belo sorriso.

Nesta edição, os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Felipe Motta contam com a participação especial de Gustavo Faldon para falar sobre quem e o que deu certo na maior categoria do automobilismo mundial.

