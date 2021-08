A Fórmula 1 está de volta após as férias de verão europeu. No próximo fim de semana, teremos o primeiro de 12 fins de semana que serão decisivos para a definição do campeonato. Por isso, o TELEMETRIA, programa do canal do Motorsport.com no YouTube, não parou e trouxe o engenheiro brasileiro que esteve na categoria por quase duas décadas, Rico Penteado, para falar do que esperar de agora em diante.

Neste programa, ele comentou a vitória de Esteban Ocon, da Alpine, e fez um balanço sobre a primeira metade da temporada atual, além de projetar os favoritos nas próximas corridas, de acordo com as características das pistas. Além disso, Rico faz um balanço sobre a quantidade de motores já utilizados em 2021 e as possíveis punições, que podem definir o campeonato. Ouça abaixo:

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.