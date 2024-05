Acostumado à grandes reportagens, desde guerras a entrevistas com grandes estadistas, Roberto Cabrini também se destacou na cobertura da Fórmula 1 pela Rede Globo no início dos anos 1990.

Coube ao jornalista nascido em Piracicaba, interior de São Paulo, a dar “a notícia que não gostaria de dar” sobre a morte de Ayrton Senna, há exatos 30 anos, no dia 1º de maio de 1994.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Cabrini relembrou os momentos tensos e angustiantes da cobertura daquele fatídico 1º de maio de 1994.

“Eu tinha a obrigação de fazer um documentário para as novas gerações”, disse ele, falando sobre a reportagem “definitiva” sobre este assunto, que o fez retornar a Ímola em 2024, além do Hospital Maggiore de Bolonha.

Além disso, a promessa de nunca mais falar sobre o assunto, tudo por conta de como o assunto mexe com o repórter.

Uma das declarações mais impactantes de Cabrini na entrevista foi a sensação após a batida na curva Tamburello: “Eu sentia que ia anunciar a morte dele na hora da batida”. Com o jornalista relatando que no caminho da pista para o hospital já tratava detalhes de como a notícia seria dada ao cinegrafista que o acompanhava.

Cabrini também admitiu que por causa do distanciamento necessário da profissão, que ele chorou a morte de Senna apenas meses depois do ocorrido, já que ele permaneceu na Itália para cobrir a investigação do acidente que levou à morte do tricampeão mundial de F1.

Assista a entrevista completa no vídeo acima. O documentário produzido por Cabrini, com parte dele exibido pela Record, está disponível na íntegra na plataforma de streaming PlayPlus.

