Ímola, 14h17. Na curva Tamburello, última curva feita por Ayrton Senna, um mar de fãs de todo o mundo enche a pista para se juntar ao minuto de silêncio em homenagem ao brasileiro na cerimônia preparada para celebrar os 30 anos desde seu falecimento.

Um rio feito de crianças, mulheres e homens. Crianças emocionadas e entusiasmadas, gritando o nome do brasileiro tricampeão mundial de F1 enquanto olham para o céu.

Um céu que, logo às 14h17, começa a deixar cair a primeira das muitas gotas de chuva que acompanham um momento de silêncio, emoção e comemoração.

A vida às vezes faz você sorrir. Porque pensar que hoje, naquele exato momento, as nuvens derramam lágrimas. Como se de alguma forma quisesse fortalecer o vínculo de Ayrton com Deus, como se quisesse dizer que o rei da chuva, estava ali para testemunhar todo aquele amor por ele.

Para ele e para aquele menino a quem gostaria de dedicar uma vitória que nunca aconteceu: Roland Ratzenberger, falecido na véspera, sábado, 30 de abril.

Além daquele longo rio amarelo, azul, verde e branco, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, seus homólogos do Brasil e da Áustria (terras de Senna e Ratzenberger) Mauro Vieira e Alexander Schallenberg também trouxeram sua saudação ao campeão brasileiro.

Também estiveram presentes o prefeito Marco Panieri, o CEO e presidente da Fórmula 1 Stefano Domenicali, e o presidente da Fórmula Ímola, Gian Carlo Minardi, sobrinho de Ayrton e ex-piloto de F1 Bruno Senna, e Rudolf Ratzenberger, pai de Roland.

É precisamente o seu discurso que gera uma tempestade de aplausos. Poucas palavras, mas cheias de agradecimento e esperança. São poucas as palavras de um pai que percebe, mais uma vez, o quão violento é viver uma vida sem um filho. Um filho a quem, pouco depois, seria dedicado um momento de contemplação poucos metros depois, em Villeneuve, curva que foi palco do acidente do piloto austríaco falecido aos 33 anos.

“Ayrton viveu com grandes valores e continua sendo um exemplo para os jovens”, declarou Antonio Tajani.

“Acredito que este dia – acrescentou o ministro, referindo-se também a Ratzenberger – ficará marcado em todos nós que viemos aqui para lembrar dois grandes campeões que continuam a inspirar até hoje: não foram personagens efêmeros que passaram para a história do esporte, mas são personagens que permaneceram não só na história do esporte, mas também na história pelo que representaram."

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, nativo de Ímola, acrescentou: “A Fórmula 1 mudou desde aquele dia. E hoje, lembre-se todos os dias com fatos do que aconteceu aqui. Aqui mesmo, em Ímola, a história da Fórmula 1 – e não só – mudou para sempre. Mudados por dois homens, tão diferentes em cultura e origem, mas tão unidos pelo sonho de serem campeões.

A vida às vezes te faz sorrir, dissemos. E excitar. Hoje, em Ímola, muitos queriam acreditar que o céu também era emocionante.

Il monumento dedicato ad Ayrton Senna Foto di: Beatrice Frangione

Assessora de Senna detalha influência de BERNIE contra CANCELAMENTO de ÍMOLA-94 e AGONIA após batida

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!