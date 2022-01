Repórter da Fórmula 1 na TV Bandeirantes, Mariana Becker traz grandes bastidores da fantástica temporada 2021 da categoria e da disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton em conversa com o Motorsport.com.

A jornalista fala sobre os momentos de tensão entre os competidores e também entre os chefes de Mercedes e Red Bull, além de fazer um balanço de seu primeiro ano na emissora paulista do bairro do Morumbi. Ouça!

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

GIAFFONE fala da SAÍDA DA F1 DA GLOBO PARA A BAND, comenta QUÍMICA com colegas e aborda CAOS de 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.