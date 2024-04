AO VIVO: Assista à corrida da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

A Porsche Cup Brasil abre o domingo de atividades em Interlagos com a corrida da Sprint Trophy, a nova "categoria-escola" do campeonato, que realiza a terceira etapa da temporada 2024.

A Trophy foi introduzida em 2023 como uma nova porta de entrada para pilotos, que passam o ano todo com o acompanhamento de um coach como forma de evoluírem suas habilidades antes de se credenciarem para uma promoção para a Sprint Challenge na temporada seguinte.

Diferentemente das outras duas classes, a Trophy realiza apenas uma corrida de 20 minutos por fim de semana com um total de cinco etapas ao longo do ano. O grid de 2024 se expandiu em relação ao ano passado, e conta com nomes conhecidos do público geral, como a skatista Letícia Bufoni e o cantor Lucas Lucco.

Assista à corrida da Porsche Sprint Trophy em Interlagos:

