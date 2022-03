Carregar reprodutor de áudio

Nesta semana, a Fórmula 1 dá o pontapé inicial na temporada 2022, cercada de mistérios em relação do desempenho real das principais equipes do paddock. Por isso, o Podcast Motorsport.com aborda a situação dos times e projeta o que esperar no GP do Bahrein, além de destacar as principais notícias da categoria máxima do esporte a motor.

OUÇA AGORA MESMO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

F1 2022: Saiba os PONTOS FORTES e os PECADOS da quarta temporada de DRIVE TO SURVIVE